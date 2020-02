Od guľočky ortuti k radónu v obydliach.

Nevyváženosť vnímania životných environmentálnych rizík v rôznych oblastiach riadenia krízových situácií vedie k neadekvátnym zásahom a nezmyselným rozhodnutiam.

Je zvláštne ako rôzne chápeme environmentálne rizika. Ortuť! Rozbitý teplomer za mojich detských rokov nebola mimoriadna udalosť. Vytrpel som si trocha šomrania od mamy ale zato som mal v škatuľke zaujímavú striebornú guľôčku. Hneď sa rozprskla na menšie a zasa pospájala. Ani neviem, kam sa všetky tie kvapky ortuti nakoniec vždy podeli. Teraz, prídu hasiči v ochranných izolačných odevoch aké by im černobylci závideli a, prinesú obrovský vysávač aby nebezpečnú kvapôčku ortuti ekologicky namieste odstránili alebo...? Ortuť má už za normálnej teploty dosť vysoký tlak pár a ak vysávač nemá filter zo zlatých drôtikov, môžeme nad celou akciou len s úsmevom mávnuť rukou. Guľôčka s malým povrchom a malým odparom sa už v hadici vysávača rozbije na maličké gúľočky, ktoré sa rýchlo odparia a máme rázom oblak ortuťových pár. Kto sa nadýcha trochu viac, bude mať zelenkasté sny. Ako svetlo v katódovej trubici.

Ekologické zužitkovanie popolčeka a trosky na výrobu prefabrikátov bolo nešťastím domčekov START. Keď bolo v uhlí len trošku uránu, v troske a popolčeku to už bolo hygienicky významné, ale pre uránový priemysel stále nezaujímavé množstvo. Murivo z takýchto prefabrikátov produkovalo trochu viac radónu ako podložie stavby. Teraz sa všetky suroviny na stavebné výrobky podrobujú meraní aktivity uránu, tória a draslíka aby nám už domčeky START nevznikali. Aby sme o radón v obydliach tak úplne neprišli, úrad verejného zdravia ďalej podporuje výstavbu nových rodinných domov bez náležitej ochrany pred radónom z podložia stavieb. Odborníci nadnárodných organizácií nášmu hlavnému odborníkovi na radónovú problematiku radia, odporúčajú mu: nakáž stavebníkom, aby pri výstavbe nových domov urobili preventívne opatrenia proti prenikaní radónu do interiérov, je to užitočné a lacné. Tvrdohlavec, číta tie ich sprostosti už 30 rokov, ale nedbá, alebo ich nečíta? I to je možné.

Slováci sú odolný národ, radón prežijú. Pravdaže, prevažná väčšina. Smolu má ročne len okolo troch tisíc takých, čo ochorejú rakovinou pľúc. Všeobecný koeficient rizika úmrtia na rakovinu pľúc je 6,5e-4 a to je vážny problém hovoria ekológovia a environmentalisti. Pre nich, keď koeficient individuálneho rizika z niektorého nebezpečného faktoru životného prostredia prekročí hodnotu 1e-4, zasluhuje si mimoriadnu pozornosť a riešenie. Pán doktor je ale v službách zdravotníctva a tam na environmentálne problémy platí iný meter.

Zásahová úroveň pre radón, stanovená MZ SR pre Slovenské budovy, má hodnotu 300Bq/m3 a jej odpovedá koeficient rizika úmrtia na rakovinu pľúc 6,7e-4, počítané podľa nominálneho koeficientu rizika z expozície radónu, a 7,7e-4, keď sa počíta z efektívnej dávky. Odhady sa máličko líšia ale to je v radiačnej ochrane zvyčajné. V takýchto prípadoch hovoríme o dobrej zhode. Čo to vlastne značí? Keď 10 000 ľudí bude trvalo užívať obydlie s objemovou aktivitou radónu 300Bq/m3, asi po 25 rokoch ich bude každý rok 6 – 8 zomierať na rakovinu pľúc bez ohľadu na to, či fajčili, fajčiť prestali už skôr, alebo nefajčili nikdy. Zvýšený výskyt rakoviny pľúc sa totiž pozoruje už v obydliach kde aktivity radónu ležia v intervale (50; 150) Bq/m3. Hovoríme tomu bezprahový účinok ionizujúceho žiarenia, lebo každej, i tej najmenšej expozícii prislúcha maličká pravdepodobnosť ochorenia. Preto je potrebné venovať pozornosť každej interiérovej aktivite radónu a kde to je možné, a z hľadiska nákladov efektívne, aktivitu znížiť. Platí totiž, že s lineárne klesajúcou aktivitou, jednotkové náklady na ochranu rastú exponenciálne. Ministerstvo zdravotníctva má kam peniaze dávať a preto s žiadnou finančnou podporou na radón nerátajte. To Vám odkázal pán hlavný štátny odborník ministerstva zdravotníctva na radón, pri príležitosti MPK k návrhu zákona o radiačnej ochrane, dnes zákon NR SR č: 87/2018 Z.z.

Nechcete snáď aby nám všetci lekári ušli do Nemiec a sestry do Rakús. Potom máte dôvod prevenciu radónu si zaplatiť zo svojho vrecka. Najnižšie náklady sú na preventívnu ochranu, zhotovenú pri výstavbe nových budov, ale Vy asi patríte k polovine obyvateľstva ktorá už býva v rodinných domoch alebo k tej druhej polovici, čo žije v panelákoch alebo v iných viac bytových domoch. Pre Vás je najskôr potrebná najspoľahlivejšia a najlacnejšia dlhodobá dozimetria alfa trekovými dozimetrami. Až podľa výsledku merania sa rozhodne, či je v byte potrebná korekcia vetracieho režimu alebo vážnejšie zásahy. Za meranie v panelákoch nesie zodpovednosť Spoločenstvo vlastníkov, alebo iná osoba poverená správou budov. Aspoň tak to hovorí zákon 87/2018 Z.z. § 133 ods.(6). Ale viete ako na Slovensku, a najme ak v tom jede verejné zdravotníctvo. Zákon je jedna vec, prax druhá. Som si istý, že v dosť dlhej (ne)dohľadnej dobe nikto z ÚVZ nezaklope na dvere spoločenstva vlastníkov, aby sa opýtal na radón v spravovaných budovách. Vlastníci rodinných domov sa v zákone o radiačnej ochrane ani nespomínajú, napriek tomu, že tam je riziko z radónu dvakrát väčšie ako vo viac bytových domoch a problém verejného zdravia je značný, lebo koeficient rizika dosahuje hodnotu 9e-4. Ako sa ukazuje, úradu verejného zdravia nestojí za to ani takéto riziko regulovať. Veď to už je takmer 1 z tisíca, a to je veľa.