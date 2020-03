Na politickom bojisku nezvyčajný kľud

Podobnosť medzi radiačnou a epidemiologickou haváriou, akou epidémia CoV-2 je, je veľká a skúsenosti sa dajú prenášať. Je dôležité v rámci možností zapojovať obyvateľstvo do zmahania krízovej situácie.

Zabývam sa ochranou pred nebezpečnými účinkami expozície ľudí radónu v obydliach a ostatných budovách a vidí sa mi, že to je taký istý politický problém ako teraz aktuálny útok korona viru Covid 19.

Politici na oboch brehoch rieky Moravy pobehujú pred televíznymi kamerami v rúškach, (v televíznom štúdiu by ich mať na tvári nemuseli) ktoré im padajú z tvárí, lebo nie sú uspôsobené na to, aby v nich boli prednášané prejavy k národu. Sú na to, aby zachytávali kvapôčky slín, aerosól ktorý vytvára pri hovorení každý z nás. Aerosól, ktorý môže prenášať Covid 19 z osoby na osobu.

Vážim si toho, že nezvyčajná politická situácia, ktorú tu v čase rastúcej epidémie máme, sa vyznačuje prímerím medzi opozíciou a koalíciou. Možno to je tým, že koalícia odchádza do opozície a opozícia zosúlaďuje dosť zvláštnu koalíciu. Zmätení sú z toho len bulvárny novinári, lebo z žiadneho tábora nevychádzajú otvorené antagonizmy. Línia „politického boja”, teda ohovárania politikov sa preniesla do Facebooku, kde sa navzájom bijú prívrženci politikov.

V snahe vyvolať politické animozity stále pretriasajú všeobecný nedostatok ochranných rúšok. Dokonca ktosi vytkol pánu Pellegrínimu, že začiatkom roka Slovensko poskytlo väčšiu zásielku rúšok Číňanom, ktorí ich v tom čase mali zúfalý nedostatok, že mal myslieť na vlastných ľudí. Považujem to za špinavosť, lebo v tom čase nikoho ani vo sne nenapadlo, že sa svetové epicentrum choroby tak rýchlo presunie do Európy a že najviac skúšané bude slnečné Taliansko a Španielsko.

Sledoval som včerajšiu debatu politikov v Prahe. Riešia epidémiu CoV-2 ako bežné podrazácke politikárčenie, len útokov na premiéra je menej. Plamienky sa snažila rozdúchavať moderátorka. Nejako jej stále vadilo, že sa do boja s nedostatkom ochranných rúšok zapojila verejnosť a dokonca i skauti šijú rúška. Skúsenosti z oblastí, kde ľudia musia zvládať nebezpečenstvo z rádioaktivity z Černobylu, Fukušimi i na Uralskej jadrovej magistrále, ako pri zmáhaní radónu v obydliach ukazujú, že je dôležité aby sa postihnuté obyvateľstvo do zmáhania dôsledkov havárií aktívne zapojilo. To isté platí i pri vírovej pandémii, ktorá prináša obmedzenia a dokonca karantény obcí, čo sme doteraz nepoznali. Nikto nesmie dnu ani von. Funguje len zásobovanie potravinami a zbožím osobnej hygieny. V takto vyšponovaných situáciách neostáva ľuďom nič iné než vystúpiť z anonymity a nadviazať normálne susedské vzťahy. Donáška nákupov osamelým a starým ľuďom a starostlivosť o malé deti, ak matka môže isť do roboty.

Som rád, že si pán Matovič môže len postesknúť, že ho veľký chlapci nevzali na zasadanie krízového štábu, čo považujem za celkom zbytočnú chlapčenskú zlomyseľnosť. Ale možno pán Pellegríni vedel prečo to robí, keď Igorovi potom odkázal, aby všetkých hneď po nástupu do funkcie nevyhádzal, že na začiatok je lepšie mať slabozrakých úradníkov, ako celkom slepých alebo žiadnych.